Italiano va oltre il mercato: “Vlahovic? È tranquillo, carico e per me gioca”

Italiano va oltre il mercato: “Vlahovic? È tranquillo, carico e per me gioca”Il tecnico della Fiorentina e il centravanti che ha deciso di non rinnovare: “Quella è una questione sua e della società. E’ tornato gasatissimo dalla nazionale e ha sempre il solito atteggiamento positivo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Ottobre 2021.

