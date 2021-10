Perisic illude l’Inter poi la Lazio rimonta, nel finale rissa e scene da far west

Perisic illude l’Inter poi rimonta Lazio, nel finale rissa e scene da far westRitorno a “casa” amaro per Inzaghi, il croato su rigore porta in vantaggio i suoi, ma nella ripresa la squadra di Sarri la ribalta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Ottobre 2021.

