Poker Milano in Eurolega: stesi anche i campioni dell’Efes

Poker Milano in Eurolega: stesi anche i campioni dell’EfesQuattro vittorie in 4 partite per l’Olimpia, che scivola a -9 e sorpassa prima del riposo. Nel 4° periodo subisce il rientro dei turchi ma piazza il break decisivo con Mitoglou e Hall. Top scorer Delaney con 17 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Ottobre 2021.

