Luiz Felipe, espulsione assurda per un “abbraccio” a Correa

La Redazione24

,

domenica 17 Ottobre 2021.

Luiz Felipe, espulsione assurda per un “abbraccio” a CorreaFinale incandescente di Lazio-Inter: Dopo il fischio finale Luiz Felipe festeggia abbracciando l’ex compagno di squadra (e amico) Correa. L’argentino non la prende bene e reagisce, Luiz Felipe viene espulso e scoppia in lacrime provando a spiegare che il suo non era un gesto provocatorio. Anche se difficilmente comprensibile…

