Napoli in campo con una maglia speciale: guarda il kit versione Halloween

Napoli in campo con una maglia speciale: guarda il kit versione Halloween degli azzurri I partenopei indossano una divisa particolare nella sfida contro il Torino del Maradona. Ideata per celebrare la festività del 31 ottobre, è in edizione limitata e sarà disponibile soltanto in 1926 esemplari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 17 Ottobre 2021.

