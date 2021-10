Torna Ibra e si riprende il Milan. Ahi Rebic, caviglia k.o.

Torna Ibra e si riprende il Milan. Ma Rebic preoccupa: caviglia k.o.Una ventina di minuti per Zlatan, che è sembrato in buone condizioni e ha aggiunto leadership. L’infermeria però non si svuota: il croato potrebbe saltare la sfida col Porto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 17 Ottobre 2021.

Torna Ibra e si riprende il Milan. Ma Rebic preoccupa: caviglia k.o.Una ventina di minuti per Zlatan, che è sembrato in buone condizioni e ha aggiunto leadership. L’infermeria però non si svuota: il croato potrebbe saltare la sfida col Porto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA