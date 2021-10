Antonio F. Amodeo è il nuovo presidente del Kiwanis Club Cirò Marina “Apollo Aleo”

Passaggio delle consegne tra il Presidente Carlo Rizzo e il nuovo presidente, Antonio F. Amodeo

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 18 Ottobre 2021.

Passaggio della Campana del Kiwanis Club Cirò Marina “Apollo Aleo”. Alla presenza del Luogotenente del Governatore Franco Vollaro si è tenuto nella serata di sabato scorso, il consueto passaggio delle consegne tra il Presidente Carlo Rizzo e il nuovo presidente, Antonio F. Amodeo. Erano presenti alla serata il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, il sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, esponenti di associazioni locali il presidente della Fidapa e i club di Rossano Corigliano Castrovillari Vibo Cosenza. Dopo aver illustrato il lavoro svolto in questo difficile periodo di pandemia, il prof. Carlo Rizzo ha passato la campana al nuovo Presidente Arch. Antonio Francesco Amodeo. I punti cardini del programma del nuovo anno sociale 2021-2022 illustrati dal Presidente speranzoso del ritorno alla normalità, sono stati: Collaborazione per mantenere ed esercitare nella società quelle sane concezioni e nobili ideali che rendono possibile una società migliore; provvederea rafforzare le sane amicizie e rendere servizi nell’interesse comune; sviluppare e propagare la collaborazione disinteressata con il prossimo; promuoverela ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali lavorativi e professionali. “Per questo, ha detto il neo presidente, occorre un’azione propositiva sui vari temi che affliggono il nostro territorio, dai club service dovrebbero partire tali azioni che i club a volte lo fanno a volte riescono meno negli intenti.” Ed ha ancora aggiunto: “Registriamo tutti una società in preda ad una crisi di valori, principi, siamo diventati un pò tutti più brutti dentro, per questo sarebbe necessario incoraggiare la regola d’oro, e cioè, fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te.” Punta di forza del Kiwanis sono i bambini . “ I bambini sono come i marinai : dovunque si posano i loro occhi è l’immenso” (Christian Bobin) in tal senso oltre alle iniziative calendarizzate dal Governatore metteremo in campo iniziative rivolte ai bambini di tutto il mondo ma anche del nostro territorio e in questo, spero nella collaborazione dei sindaci, dei centri di maggiore influenza del Kiwanis Cirò Marina Apollo Aleo. Il team che sosterrà il Presidente Amodeo in questo nuovo anno sociale è così composta : Vic. Presidente,Nicodemo Mingrone; Segretario,Francesco Lionetti; Tesoriere Vincenzo De Franco; Cerimoniere: Filomena De Fine; Web Master: Daniela Falvo. Durante la serata, il club ha visto l’ingresso di un nuovo socio nella persona di Giogio Pucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA