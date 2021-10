Crotone Calcio Giovanili: i risultati della domenica

Under 15, 3a giornata – Under 16, 3a giornata – Under 17, 6a giornata

La Redazione

Crotone,

lunedì 18 Ottobre 2021.

Under 15, 3a giornata: Cosenza-Crotone 1-2

COSENZA: Carrieri; Lanzillotta, Porco, Aragona (Pellegrino), Tenuta, Bonofiglio, Gabriele, Polimeni, Marchese (Mazzulla), Musacchio, Marini. All. Garofalo

CROTONE: Stassi; Piperis, Sulla S. (Ruggiero), Fratto, Pagano, Pesce, Romeo, Maiolo (Campanella), Frasca, Basso (Mirarchi), Buonaccorsi (Guccione). All. Marsala

ARBITRO: Aureliano di Rossano

MARCATORI: 14’pt Frasca (Cr), 27’pt Basso (Cr), 29’pt Musacchio (Co) su rigore

AMMONITI: Tenuta (Co); Sulla S., Maiolo, Frasca e Ruggiero (Cr)

Under 16, 3a giornata: Crotone-Cosenza 2-2

COSENZA: Abruzzese; Salvino, Bevilacqua, Paciola (Greco), Cerra, Gravina, Lagatta (Sarpa), Caruso, Roseti, Delicato, Raimondi. All. Belmonte

CROTONE: Martino; De Marco (Geremicca), Le Pera, Calabro (Cacia), Callipo, Galardo, Marrone (De Gennaro), Tosto, Ambrogio, Greco (Lorenzano), Tropea All. Laratta

ARBITRO: Russo di Cosenza

MARCATORI: 7′ Tosto (Cr), 23′ Ambrogio (Cr), 28′ Delicato (Co), 33′ Greco (Co)

AMMONITI: Cerra (Co), Caruso (Co)

ESPUSLI: Cerra (Co)

Under 17, 6a giornata: Crotone-Salernitana 1-3

CROTONE: Gentile; Mauriello, Lupinacci, Polimeni (21’st Caligiuri), Russo, D’Amora, Scandale (40’st Procopio), Salvatore, Mautone (21’st Valente), Aprile, Elia (40’st Urso). All. Corrado

SALERNITANA: Allocca; Langellotto, De Gennaro (41’st Castellano), Nicoletti, Gallo, La Rocca, Macrì, Celia, Cozzolino (26’st Perulli), Birra (41’st Scognamiglio), Fusco (23’st Gasparro). All. Cerrato

ARBITRO: Graziano di Rossano

MARCATORI: 26’pt Elia (C), 15’st su rigore e 30’st su rigore Birra (S), 44’st Castellano (S)

AMMONITI: Celia e Cozzolino (S); Polimeni, Russo, D’Amora, Aprile (C)

ESPULSO: Salvatore (C)

La formazione di mister Corrado nella foto in alto

