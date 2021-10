Incidenti prima della finale con l’Italia: un turno a porte chiuse per l’Inghilterra a Wembley

Incidenti prima della finale con l’Italia: un turno a porte chiuse per l’Inghilterra a WembleyL’Uefa costringe gli inglesi a disputare la sfida con l’Albania del 12 novembre senza pubblico per i disordini prima della gara con gli Azzurri. La punizione è per 2 turni, ma il secondo è sospeso per 2 anni con la condizionale […]

La Redazione24

,

lunedì 18 Ottobre 2021.

