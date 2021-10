La Juve centra il poker con la Roma. Kean il match winner, Veretout sbaglia un rigore

La Redazione24

,

lunedì 18 Ottobre 2021.

La Juve centra il poker con la Roma. Kean il match winner, Veretout sbaglia un rigoreQuarta vittoria consecutiva in campionato per i bianconeri, che superano di misura la squadra di Mourinho. Szczesny respinge un rigore battuto dal francese. Esordio stagionale per Arthur

