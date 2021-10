L’altro Cristiano: faceva il mozzo nelle navi, ora sfida l’Inter in Champions

L’altro Cristiano: faceva il mozzo nelle navi, ora sfida l’Inter in ChampionsIl brasiliano Da Silva (e non Ronaldo), fa il terzino nello Sheriff, dopo essere stato scartato dal Vasco e Coritnhias ed esser finito a fare le pulizie su navi e sottomarini. Tre assist in 2 partite, compresa la vittoria al Bernabeu: “Ancora non ci […]

La Redazione24

,

lunedì 18 Ottobre 2021.

L’altro Cristiano: faceva il mozzo nelle navi, ora sfida l’Inter in ChampionsIl brasiliano Da Silva (e non Ronaldo), fa il terzino nello Sheriff, dopo essere stato scartato dal Vasco e Coritnhias ed esser finito a fare le pulizie su navi e sottomarini. Tre assist in 2 partite, compresa la vittoria al Bernabeu: “Ancora non ci credo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA