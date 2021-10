“Locali insicuri della sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Crotone, c’è bisogno di un intervento immediato”

E’ quanto afferma nella nota di Luigi Tassone dirigente PD Calabria

La Redazione

Crotone,

lunedì 18 Ottobre 2021.

“Le pessime condizioni della sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Crotone compromettono non solo la celerità della predisposizione delle azioni di soccorso, ma pregiudicano anche la salute e la sicurezza del personale addetto. È dunque indispensabile un intervento tempestivo per evitare un’ulteriore compromissione delle attività ed il pregiudizio per la serenità degli operatori”.

Il consigliere regionale uscente e dirigente del Pd Luigi Tassone richiama l’attenzione su un problema di dimensioni sempre più vistose e invita le autorità competenti a porre rimedio nel più breve tempo possibile.

“Il sindacato Conapo – sostiene Tassone – che ha denunciato in precedenza la precarietà del serbatoio destinato al rifornimento dei mezzi di soccorso, dell’impianto elettrico e delle autorimesse, oltre che degli stessi mezzi di soccorso, oggi si trova ad additare i disagi derivanti dalle perdite dei sanitari dei bagni che causano infiltrazioni nella sottostante sala cucina con conseguente chiusura dei locali e impossibilità di consumare i pasti in loco. Con tutta evidenza, questo stato di cose non si può accettare. Non è ragionevole che persone che rischiano la vita per prestare aiuto alla comunità ed al territorio debbano fare i conti con condizioni inammissibili che scaturiscono dalla mancanza di manutenzione e dal disinteresse. È necessario – conclude Tassone – mostrare con i fatti la vicinanza a chi svolge un compito onorevole e a cui bisogna solo dire grazie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA