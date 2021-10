Tutto in una notte col Toro e Calha. Per arrestare lo Sheriff serve la vera Inter

Tutto in una notte: per arrestare lo Sheriff serve la vera InterDopo l’harakiri con la Lazio, i nerazzurri che in Europa non segnano mai devono battere la capolista del girone. Tornano Calha e Lautaro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 18 Ottobre 2021.

Tutto in una notte: per arrestare lo Sheriff serve la vera InterDopo l’harakiri con la Lazio, i nerazzurri che in Europa non segnano mai devono battere la capolista del girone. Tornano Calha e Lautaro

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA