Zaniolo sostituito per un fastidio al ginocchio sinistro

La Redazione24

,

lunedì 18 Ottobre 2021.

Zaniolo sostituito per un fastidio al ginocchio sinistroIl talento giallorosso è uscito al 26′ della sfida contro la Juve. Non un infortunio muscolare, ma un problema al ginocchio sinistro. Domani il controllo, ma non sembra niente di grave

