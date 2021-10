È la notte delle milanesi. Serve il pieno per non sparire dall’Europa che conta

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

La notte delle milanesi: serve il pieno per non sparire dall’Europa che conta I nerazzurri non possono fallire contro lo Sheriff. Barella non conosce cali, a differenza dei compagni: Inzaghi vuole riaccendere il motore con Nicolò. Il Diavolo sogna il blitz nello stadio dove Ibra fece una magia contro l’Italia: si specchia sempre più in Tonali, con la voglia di rivalsa lui ha cambiato il suo destino.

