Fiorentina brutta, Vlahovic spento: il Venezia fa il colpo con Aramu

Fiorentina brutta, Vlahovic spento: il Venezia fa il colpo con AramuDeludono i viola, che non riescono mai a servire il serbo e nel finale restano in 10 per il rosso a Sottil. Decide il gol del fantasista al 37′, ben servito da Henry continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

Fiorentina brutta, Vlahovic spento: il Venezia fa il colpo con AramuDeludono i viola, che non riescono mai a servire il serbo e nel finale restano in 10 per il rosso a Sottil. Decide il gol del fantasista al 37′, ben servito da Henry

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA