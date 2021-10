Juve-Zenit, possibile turnover di Allegri. Chance per McKennie e Kulusevski?

Juve-Zenit, possibile turnover di Allegri. Chance per McKennie e Kulusevski?Nel terzo match di Champions Allegri farà rifiatare qualcuno dei suoi, anche in vista del big match di domenica sera con l’Inter. Recuperato De Ligt, torna Morata. Ancora out Dybala continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

Juve-Zenit, possibile turnover di Allegri. Chance per McKennie e Kulusevski?Nel terzo match di Champions Allegri farà rifiatare qualcuno dei suoi, anche in vista del big match di domenica sera con l’Inter. Recuperato De Ligt, torna Morata. Ancora out Dybala

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA