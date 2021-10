La Juve è tornata in corsa per lo scudetto? I lettori dicono no

La Juve è tornata in corsa per lo scudetto? I lettori dicono noPer il 64% dei votanti è ancora presto per l’annuncio ufficiale, mentre il restante 35,9% vede i bianconeri già proiettati nella lotta al vertice, dopo le 4 vittorie di fila in A continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

La Juve è tornata in corsa per lo scudetto? I lettori dicono noPer il 64% dei votanti è ancora presto per l’annuncio ufficiale, mentre il restante 35,9% vede i bianconeri già proiettati nella lotta al vertice, dopo le 4 vittorie di fila in A

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA