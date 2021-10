La scrittrice crotonese Raffaela Trusciglio presenta il suo ultimo romanzo “Inganni e passioni”

Raffaela Trusciglio di Crotone, 53enne, scrittrice e poetessa di Crotone, vincitrice di premi letterari per i miei primi testi come “Sulle ali dell’anima” e “Fammi spazio nel tuo cuore” presenta il suo ultimo romanzo: “Inganni e passioni”

Crotone,

martedì 19 Ottobre 2021.

Sinossi: le vicende della protagonista Brenda si intrecciano su risvolti di cruda e reale quotidianità, che l’autrice descrive in tutte le sue sfaccettature. Nulla è lasciato alla banalità di un amore e una passione così forte che neanche gli inganni e i tradimenti che rendono la storia avvincente riescono a distruggere. Brenda ha una tenacia così forte, che nemmeno la malattia e i funesti eventi riescono in qualche modo a scalfire. È un romanzo avvincente, per nulla scontato, con un finale inaspettato che sorprenderà il lettore tra amori indissolubili, inganni e una passione descritta così bene da far andare in estasi il lettore.

