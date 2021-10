Niente lista Champions, Kaio Jorge intanto “si scalda” in C: in campo con l’Under 23

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

