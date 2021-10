Pallavolo, esordio con il botto per le ragazze della Poseidon Crotone che vince 3 a 1

Vince nella trasferta contro Oricar Battipagliese Volley

La Redazione

Battipaglia (SA),

martedì 19 Ottobre 2021.

La differenza tecnica tra le due formazioni è lampante già in fase di riscaldamento, ma Mister Asteriti, visto la giovane età delle sue giocatrici non vuole cali di attenzione e nervosismi da prima gara, cercando di avere il massimo risultato dal sestetto messo in campo, che deve fare a meno di Reale e Cesario. Quindi schiera Sabadin e Marcello a formare la prima diagonale, Kus e Gambuzza Centrali, in posto 4 Angiletta e Cosentino con De Rose a completare il trio di ricezione come libero.

La formazione pitagorica è sempre avanti nel punteggio ma a causa dei troppi errori in battuta e alcuna disattenzione in attacco, con le avversarie sempre a ridosso, non riuscendo a metterle ad una distanza di sicurezza. Il Time Out chiesto da Mister Asteriti e il doppio Pioli per Sabadin e Capponi per Marcello portano stabilità alla squadra che si aggiudica il set per 25 a 19.

Nel 2 set le Sirene si presentano schierano il Capitano Pioli in regia e Marcello opposto, Greco e Gambuzza centrali, Capponi e Cosentino in posto 4. Dall’altra parte della rete Mister Mastrangelo conferma il sestetto con Giordano unica baluardo in attacco. Questo set viene dominato dalla formazione in trasferta, grazie anche ai numerosi errori in battuta della Battipagliese, che in 22 minuti chiude il set 25/10 raddoppiando il vantaggio.

A seguito del vantaggio di 2 set, la formazione di Mister Asteriti, ha un calo di concentrazione, e la formazione di casa, mette l’anima in ogni palla, aumentando a forzare ogni attacco. Questa scelta viene premiata con i primi due break a vantaggio della formazione campana, 9/4 e 16/11, che fanno aumentare gli errori in invasione e le battute errate della formazione crotonese, inutili anche i campi di Mister Asteriti per contrastare la vittoria della Battipagliese che si aggiudica il set per 26 a 16.

Nel 4° set la formazione ospite torna in campo con la giusta concertazione, mostrando le sue potenzialità, grazie anche a Marcello che dimostra di essere un attaccante di razza, che a fine partita realizzerà 13 punti con un media di attacchi riusciti del 43%. Capitan Pioli trascina la squadra grazie alla sua esperienza e carisma, servendo Capponi anche lei in crescita (13 punti realizzati) e Gambuzza, De Rose nel ruolo di libero, sicuramente MVP dell’incontro con un incredibile 75% di ricezione positiva e grandi difese che hanno esaltato la squadra nei momenti difficili. Set chiuso 25/16 e partita 3/1.

Mister Asteriti: sono felice per l’esordio vincente e per la reazione nel 4° set che dimostra che siamo una grande squadra, in trasferta non è mai facile vincere tanto meno per squadre come la mia che è molto giovane e che ha avuto molti nuovi innesti. Ci godiamo la vittoria e da martedì penseremo alla prossima.

