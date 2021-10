Prevenzione a scuola, iniziata la campagna: “Uniti contro il Cyberbullismo e per la parità di genere”

Partecipano: l’Istituto Comprensivo Statale “A. Volta” di Cotronei, Istituto Comprensivo di Verzino

La Redazione

Cotronei, Verzino e Pallagorio,

martedì 19 Ottobre 2021.

Impennata di casi di cyberbullismo in Italia, negli ultimi dodici mesi, complice la pandemia e l’aumento delle ore di connessione online, più di 1 ragazzo su 8 racconta di esserne stato vittima.

Il 12% dei ragazzi ha assistito ad almeno un atto di violenza online durante la Dad che rischia inavvertitamente di ampliare il fenomeno per la platea di spettatori.

Ma quali sono i luoghi digitali a rischio? I social network (per il 72%), le chat (per il 45%), le piattaforme di videogiochi (per il 23%), canali video (per il 18%), piattaforme di videochat (per il 12%) o di DAD (per il 6%) (Fonte ISTAT).

Ma quel che rappresenta il pericolo maggiore è che oltre la metà dei ragazzi intervistati, oltre alla paura di essere vittima di cyberbullismo, addirittura crede di poter diventare bullo (sia come soggetto agente e sia come complice), attraverso un like o una condivisione! Il 18% di questi ragazzi, candidamente dichiara di aver postato, messo ‘mi piace’, condiviso o commentato foto, video, stories o post con prese in giro di qualche coetaneo, senza aver pensato alle conseguenze.

Da ciò nasce la scelta della Cooperativa CO.RI.S.S., attraverso il progetto denominato “Domus Donna 3.0” di trattare il tema del cyberbullismo all’interno degli Istituti Comprensivi della provincia di Crotone, grazie alla proficua collaborazione con il Dirigente Scolastico Raffaele Marsico e con il corpo docente degli Istituti Omnicomprensivi di Cotronei, Pallagorio e Verzino, in n. 4 incontri che si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

PROGRAMMA:

16 ottobre 2021 ore 11.30 Sala del Consiglio Comunale “Eugenio Guarascio” di Cotronei

Saluti del Sindaco Antonio Ammirati

Saluti del Dirigente Scolastico Raffaele Marsico

Interventi:

Tonia Stumpo – Consigliera di Parità della Regione Calabria

Franco Laratta – Giornalista

Pietro Durante – Avvocato

Francesco Vignis – Giornalista

Introduce e Modera: Giovanna Abbruzzino – Avvocato

18 ottobre 2021 ore 11.30 Auditorium di Verzino

Saluti del Sindaco Giuseppe Cozza

Saluti del Dirigente Scolastico Raffaele Marsico

Interventi:

Monica Ligorio – Avvocato

Giovanna Abbruzzino – Avvocato

23 ottobre 2021 ore 11.30 Sala del Consiglio Comunale “Eugenio Guarascio” di Cotronei

Saluti del Sindaco Antonio Ammirati

Saluti del Dirigente Scolastico Raffaele Marsico

Interventi:

Tonia Stumpo – Consigliera di Parità della Regione Calabria

Ettore Massari – Chirurgo

Caterina Capalbo – Psicoterapeuta

Romolo Villirillo – Avvocato

Introduce e Modera: Giovanna Abbruzzino – Avvocato

29 ottobre 2021 ore 11.30 Plesso Istituto Comprensivo Verzino (Plesso di Pallagorio)

Saluti del Sindaco Umberto Lorecchio

Saluti del Dirigente Scolastico Raffaele Marsico

Interventi:

Elisabetta Rossi – Psicoterapeuta

Francesca Bombardiere – Dottoressa in Giurisprudenza

Introduce e Modera: Giovanna Abbruzzino – Avvocato

