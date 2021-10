Sabato 23 ottobre, Concerto del pianista Paolo Manfredi al Museo di Pitagora di Crotone

Continuano gli appuntamenti autunnali della Stagione Concertistica Incontri Musicali Mediterranei che porta ormai la musica di qualità a Crotone per quasi tutta la durata dell’anno

Sabato 23 ottobre, alle ore 21.00, al Museo di Pitagora ci sarà il concerto del pianista Paolo Manfredi, Riconosciuto come interprete particolarmente comunicativo, si è affermato da piccolo in numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed è stato ospite di numerose Stagioni concertistiche come Società dei Concerti e Serate Musicali di Milano o la Società dei Concerti di Ravello. Il programma inizierà con il romanticismo struggente degli intermezzi di Brahms, per proseguire con Mendelssohn e Chopin e chiudere con il virtuosismo della sonata no.2 di Rachmaninov.La serata si annuncia dunque come un’altro appuntamento imperdibile per il pubblico crotonese.

