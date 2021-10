Sacchi: Inter, in Europa paga un calcio offensivo. Occhio Milan, in Champions tanti Verona…

Sacchi: Inter, in Europa paga un calcio offensivo. Occhio Milan, in Champions tanti Verona…Inzaghi in Champions non può avere l’atteggiamento troppo prudente visto con la Lazio. La rimonta con il Verona dà forza a Pioli. Atalanta, che test con lo United continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 19 Ottobre 2021.

Sacchi: Inter, in Europa paga un calcio offensivo. Occhio Milan, in Champions tanti Verona…Inzaghi in Champions non può avere l’atteggiamento troppo prudente visto con la Lazio. La rimonta con il Verona dà forza a Pioli. Atalanta, che test con lo United

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA