Stanno per terminare a Cirò Marina le riprese del film “Figli da gente”

Un film girato interamente in Calabria con la regia del talentuoso regista Pasquale Giordano affiancato dal direttore tecnico Pino Scordamaglia e dal cantante di Cirò Marina Antonio Malena

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 19 Ottobre 2021.

Il film sta già spopolando su internet arrivando fino in America, proprio dall’America arriva il grande attore Salvatore Pate che ha recitato nel film IL PADRINO e farà la partecipazione straordinaria in questo nuovo film. Un film unico nel suo genere recitato in dialetto calabrese, il regista Pasquale Giordano assicura che ci saranno tanti colpi di scena e il film terrà il pubblico con il fiato sospeso già dal primo minuto. Una storia inventata come anche sono inventati i personaggi che daranno vita a una storia incredibile, per capire bene il film bisogna seguirlo attentamente dall’inizio per capire tutta la storia. Non ci saranno effetti speciali, tutte riprese dal vivo e piene di adrenalina. Prossimamente ci sarà la prima nazionale a Ciró Marina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA