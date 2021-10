Cirò Marina. Conclusa la “Festa del vino”, tanti produttori provenienti da tutte le zone della Calabria

La manifestazione è stata organizzata presso la cantina Caparra&Siciliani di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò,

mercoledì 20 Ottobre 2021.

“Festa del vino”, questa l’iniziativa promossa dal Rotary Club di Cirò, guidato dalla presidente, Simona Caparra. “L’evento nasce per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio calabrese, in assoluto il vino, considerato uno dei beni più preziosi dell’uomo, sin dai tempi dell’antica Grecia” ha dichiarato in apertura Simona Caparra. Hanno partecipato molti stand di produttori provenienti da tutte le zone della Calabria per presentare la tipicità dei loro prodotti. Nel corso dell’evento si è svolto il convegno “Cirò vino e cultura”, moderato dall’avvocato Cataldo Calabretta, nonché socio del Rotary club Cirò, ove si è sottolineato come “il vino e la sua produzione sono una tradizione integrante della storia e della vita del nostro territorio sia per i produttori che per tutti coloro che lavorano nelle tante aziende vinicole in questo momento dell’anno”. Un momento importante e il più atteso perché si raccoglie il frutto di un anno di lavoro. Sono intervenuti molti esperti del settore tra cui: Salvatore Caparra, presidente della cantina Caparra&Siciliani, Giuseppe Siciliani, professore presso l’Università di Ferrara, Gennaro Convertini, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Calabria, Francesca Caiazzo, giornalista LaC News24 e con la partecipazione di: Rocco Macr , presidente ass. Io compro Calabrese, Mariella Cosentino, fiduciaria slow food Crotone, Bina Forciniti Miss Calabria 2015, Soviana Vallone, Miss città del vino 2021. A concludere il convegno, l’intervento e i saluti del Governatore del Distretto 2102 il professore Fernando Amendola. Tra gli ospiti molte autorità rotariane e tanti club del territorio, presente anche il sindaco di Cirò l’avvocato Francesco Paletta. Ad animare la scena, i componenti del gruppo musicale gli “Anthea Project” che hanno regalato momenti di sana allegria. “Ancora una volta, il Rotary si mostra vicino alla comunità e soprattutto al servizio del territorio per esaltare tipicità ed eccellenze.”, ha dichiarato, concludendo, Simona Caparra.

