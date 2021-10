Coronavirus: 200 casi attivi nel crotonese. 143 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 20 ottobre

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

mercoledì 20 Ottobre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.256.714 (+4.302).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85902 (+143) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 73 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.1422 (1.1265 guariti, 157 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.253 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.586 (25.936 guariti, 650 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 200 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.209 (8.094 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 709 (47 in reparto, 4 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.406 (29.003 guariti, 403 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 297 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 289 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.374 (6.273 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 25 nuovi soggetti positivi. Il numero complessivo di casi è incrementato di 24 unità e non di 25 in quanto è stato eliminato un doppione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 72 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti.

L’Asp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 2 attribuiti nel setting fuori regione.

