Inzaghi: “Mi diverto a veder giocare questa Inter. Vidal valore aggiunto”

mercoledì 20 Ottobre 2021.

Inzaghi: “Mi diverto a veder giocare questa Inter. Vidal valore aggiunto”L’allenatore soddisfatto: “Ma dobbiamo segnare di più e limitare gli errori tecnici. Handanovic colpevole sul gol? Non so, ma può sbagliare come tutti”

