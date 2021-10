Pioli: “Il Porto è stato migliore di noi. Siamo ancora in corsa, ma sarà molto dura”

mercoledì 20 Ottobre 2021.

Pioli: “Il Porto è stato migliore di noi. Siamo ancora in corsa, ma sarà molto dura”Il tecnico del Milan non è riuscito a farsi il regalo che voleva per il 56° compleanno: “Abbiamo sbagliato serata per non giocare al meglio delle nostre possibilità , ora testa al campionato”

