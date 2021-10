Youth League: Atalanta k.o. con lo United, ora per passare serve un’impresa

Youth League: Atalanta k.o. 4-2 con lo United, ora per passare serve un’impresa La Dea va in vantaggio con capitan Panada, poi subisce 3 gol in 10 minuti. I primi due posti adesso sono lontani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 20 Ottobre 2021.

