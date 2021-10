Incubo Roma oltre il circolo polare: Mou umiliato 6-1 dal Bodoe

giovedì 21 Ottobre 2021.

Bodoe-Roma 6-1, Mou affonda in Conference LeagueGiallorossi in campo con le seconde linee e mai in partita: gelati dai campioni di Norvegia, già sul 2-0 dopo 20’, e umiliati nel secondo tempo

