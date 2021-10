Karate, 7° posto per Giuseppe Franco e due undicesimi per Martino e Ruggiero agli assoluti nazionali di Kumite di Ostia Lido

Si è conclusa, con un 7° posto e due 11esimi, la trasferta di Roma, per i Karateka Giuseppe Franco, Marco Martino e Marco Ruggiero dell’ASD Martial Kroton Ryu

La Redazione

Ostia Lido (RM),

giovedì 21 Ottobre 2021.

Ruggiero, Franco e Martino

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021 hanno preso parte alla 55^ edizione maschile del Campionato Italiano Assoluto di Karate Kumite.

L’imponente struttura del centro di preparazione olimpica PalaPellicone di Ostia Lido- RM ha fatto da palcoscenico alla tre giorni di competizione più appassionante e spettacolare dell’anno, nella quale, i migliori atleti di tutta Italia, 500 iscritti m/f, si sono fronteggiati sui 4 tatami allestiti per contendersi il massimo tricolore del Kumite maschile “339 ” e femminile “161 ”. Tra i tanti atleti sono stati presenti nelle diverse categorie di peso e di classe campioni d’Europa U21 e Seniores e titolari del team della nazionale che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020.

In questo prestigioso scenario competitivo Il bilancio delle classifiche, per gli atleti del Maestro Francesco Bellino, è stato tutto sommato positivo, considerato l’altissimo livello di questa competizione e il poco tempo di preparazione degli atleti Crotonesi. Per l’appunto, il poco tempo dovuto al fatto che i tre karateka hanno dovuto assolvere agli impegni degli studi universitari, ma sono riusciti ugualmente a mettersi in gioco nella competizione più difficile del calendario gare della Fijlkam “ Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali” – gli Assoluti.

Per la cronaca di gara, Venerdì 15 Marco Ruggiero si è classificato 11° nella classe maschile kg 60, vincendo il primo incontro per 12- 5 contro l’atleta Toscano Maerini Gioele del club Montevarchi, mentre cede al secondo per 3-1 contro il Veneto Sanislav Claudio Gabriele del club Treviso Karate. La giornata di Sabato 16 ha visto Giuseppe Franco per la classe maschile 94 kg, aggiudicarsi un onorevole 7° posto dopo aver vinto 6-4 al 1° incontro il Romano Luciani Davide della Polisportiva Tevere, al 2° incontro il Bergamasco Ghislandi Michael del Karate Club Njo ed essersi fermato al 3° incontro contro il Romano del Centro Sportivo Wadoryu.

Conclude, nella giornata di Domenica 17, Marco Martino nella maschile 84 kg con un 11° posto, cedendo l’incontro al primo turno contro il toscano Milanta Raffaello Atletic Club Carrara .

E’ stata una tre giorni ricca di adrenalina per gli appassionati dell’agonismo sportivo, sono le parole del Maestro Bellino, nella quale i nostri atleti pur non salendo sul podio, hanno ben figurato dimostrando, nei loro incontri vinti, grande valore agonistico e passione per questo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA