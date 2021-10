Storica finale per l’oro del quartetto rosa di Fidanza e Balsamo

Mondiali pista, storica finale per l’oro del quartetto rosa di Fidanza e BalsamoFidanza, Balsamo, Consonni (al posto di Paternoster) e Alzini battono la Gran Bretagna in 4’11”947 e trovano la Germania: per la prima volta si giocano il titolo iridato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 21 Ottobre 2021.

Mondiali pista, storica finale per l’oro del quartetto rosa di Fidanza e BalsamoFidanza, Balsamo, Consonni (al posto di Paternoster) e Alzini battono la Gran Bretagna in 4’11”947 e trovano la Germania: per la prima volta si giocano il titolo iridato

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA