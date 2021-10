Traversa e gol annullato, la Lazio non schioda lo 0-0 con il Marsiglia

Traversa e gol annullato, la Lazio non schioda lo 0-0 con il MarsigliaAll’Olimpico biancocelesti e francesi si annullano a vicenda, prendendosi un punto per parte. Un pareggio che non fa la differenza in ottica qualificazione, in attesa del match fra Lokomotiv e Galatasaray continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 21 Ottobre 2021.

