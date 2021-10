Nicodemo Arnoni si conferma tra i migliori pizzaioli europei, 2 podi al Campionato Mondiale di Pizza Piccante

Nicodemo si conferma campione ancora una volta con la sua maestria, artigianalità e professionalità

Oscare Grisolia

Scalea,

venerdì 22 Ottobre 2021.

A Scalea, ieri, ripete il successo del 2019 e si conferma tra i migliori pizzaioli europei e non solo. Sale ancora una volta sul podio dei migliori in entrambe le categorie, quella della “pizza margherita” e “pizza classica” durante il campionato mondiale. Doppietta quindi, questa volta a conferma della sua maturazione professionale e artigianale. Una passione ereditata da papà Davide e condivisa da tutta la famiglia, sua sorella Aurora in primis, che proprio in questi giorni è convolata a nozze con il suo compagno Flavio. Soddisfatto della strada fin qui fatta, ci dichiara , rivolgendo un grazie a tutta la sua famiglia che lo ha sempre seguito e appoggiato, ma anche agli organizzatori di questo campionato che ancora una volta ha messo in campo un’ottima organizzazione. Il campionato è stato organizzato dal “Movimento Pizzaioli Italiani” presieduto da Francesco Matellitani. Al campionato di quest’anno, interrotto lo scorso anno causa Covid 19, erano presenti intere squadre provenienti da Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Inghilterra. Nicodemo, un’eccellenza gastronomica, tutta di Cirò Marina, che con orgoglio e umiltà porta avanti con non pochi sacrifici, ma con tanta passione.





















