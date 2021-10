Pioli: “Ibra o Giroud? Non ho ancora deciso. Rebic e Kessie fuori”

Pioli: “Ibra o Giroud? Non ho ancora deciso. Rebic e Kessie fuori” Il tecnico fa il punto prima della sfida del Dall’Ara: “Minutaggio in crescendo per Zlatan. Rebic non ha recuperato dall’infortunio a una caviglia, Franck ha l’influenza” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 22 Ottobre 2021.

