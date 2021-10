Sabato 23 ottobre in giro con l’e-bike alla scoperta di un paesaggio rurale nella Tenuta Rosaneti di Librandi a Rocca di Neto

La bicicletta è il nostro mezzo di trasporto preferito che con la natura ha un rapporto antico ed è perfetta per il tempo libero

Oscare Grisolia

Rocca di Neto,

venerdì 22 Ottobre 2021.

Da qui la scelta dell’azienda Librandi di fare tornare, sabato 23 ottobre prossimo, nella Tenuta Rosaneti della stessa azienda vitivinicola l’evento lancio dei percorsi ciclo-podistici, in aggiunta alla presentazione ufficiale di VI.TE.S., Museo della VIticoltura, TErritorio e Storia. Un evento che già negli anni scorsi ha visto affluire presso la stessa azienda appassionati ed estimatori di mountain-bike e non che avranno la possibilità di partecipare con la propria mountain-bike e, inoltre, saranno disponibili, a richiesta, anche le moderne biciclette a pedalata assistita fornite dal partner Hitinero, un’azienda che opera nel settore del turismo esperienziale ed ecologico, selezionando le mete più belle e suggestive presenti in Calabria, appunto come la Rosaneti dell’azienda Librandi, da anni impegnata a diffondere e divulgare una secolare tradizione enogastronomica e culturale legata al territorio. Lo stesso partner, con il supporto di guide, permetterà di attraversare e scoprire ogni angolo della Tenuta Rosaneti, fiore all’occhiello della nostra viticultura. Una giornata, dunque, all’insegna del turismo sostenibile e della riscoperta delle antiche tradizioni, oltre naturalmente al termine della pedalata, di degustare un aperitivo di specialità del territorio con degustazione vini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA