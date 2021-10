Emergenza difesa: Sarri chiama Floriani Mussolini, è il pronipote di Benito

Emergenza difesa: Sarri chiama Floriani Mussolini, è il pronipote di BenitoCentrale classe 2003, è il figlio di Alessandra, per lui la prima convocazione coi “grandi”. Il tecnico biancoceleste lo porterà in panchina per la sfida contro il Verona continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 23 Ottobre 2021.

Emergenza difesa: Sarri chiama Floriani Mussolini, è il pronipote di BenitoCentrale classe 2003, è il figlio di Alessandra, per lui la prima convocazione coi “grandi”. Il tecnico biancoceleste lo porterà in panchina per la sfida contro il Verona

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA