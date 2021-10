Sfogo Mou: “C’è gente che ride con le tasche piene di soldi. Scontento del club? Bugia”

Mourinho a muso duro: “C’è gente che ride con le tasche piene di soldi. Scontento del club? Bugia” Il tecnico torna sul 6-1 subito in Norvegia: “Il responsabile sono solo io. Mi aspetto più giocatori? Come tutti. Se mi potranno aiutare a gennaio o la prossima estate li ringrazierò. Col Napoli sarà difficile, ma neanche […]

La Redazione24

,

sabato 23 Ottobre 2021.

