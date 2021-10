Allerta Meteo rossa, domani 25 ottobre 2021: Scuole chiuse a Crotone

Il Sindaco del Comune di Crotone, Vincenzo Voce per le avverse condizioni climatiche, ha emesso un’ordinanza per chiusura scuole di ogni ordine e grado

Crotone,

domenica 24 Ottobre 2021.

Il sindaco Vincenzo Voce, che ha presieduto questa sera il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivo già da ieri pomeriggio, a seguito dell’allerta livello rosso emanata dalla Protezione Civile Regionale e delle risultanze della riunione ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 25 ottobre 2021.Il provvedimento si è reso necessario in previsione del rischio di eventi meteo che potrebbero rendere problematica la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento degli istituti scolastici e a tutela della pubblica incolumità E’ stata inoltre prevista la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini per la giornata di domani.

