Inter-Juve, le ultime: Inzaghi senza Correa, ballottaggio in difesa per Allegri

Inter-Juve, le ultime: Inzaghi senza Correa, ballottaggio in difesa per AllegriPer i nerazzurri out Correa e un dubbio in mezzo al campo. Nei bianconeri torna Dybala, mentre Bonucci e De Ligt si giocano una maglia in difesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 24 Ottobre 2021.

Inter-Juve, le ultime: Inzaghi senza Correa, ballottaggio in difesa per AllegriPer i nerazzurri out Correa e un dubbio in mezzo al campo. Nei bianconeri torna Dybala, mentre Bonucci e De Ligt si giocano una maglia in difesa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA