L’Udinese non muore mai: Malinovskyi illude Gasp, Beto al 94′ firma il pari

L’Udinese non muore mai: Malinovskyi illude Gasp, Beto al 94′ firma il pariIl gol dell’ucraino al 56’ sembrava aver deciso l’anticipo. In pieno recupero il colpo di testa vincente del portoghese. Per i friulani è il 7° punto nei minuti finali, la quarta partita rimediata dopo quelle con Juve, Samp e Bologna continua a leggere […]

La Redazione24

,

domenica 24 Ottobre 2021.

