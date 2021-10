Mihajlovic mastica amaro: “Superiori al Milan, ma con due uomini in meno è dura”

La Redazione24

,

domenica 24 Ottobre 2021.

Mihajlovic mastica amaro: “Superiori al Milan, ma con due uomini in meno è dura”Il tecnico rossoblù non parla dell’arbitraggio (“Non mi interessa niente”) e elogia i suoi: “Abbiamo perso punti, ma vinto in tutto, gioco, spirito, coraggio”

