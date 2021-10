Milan, se ti piaci troppo ti smarrisci. Ora Roma-Napoli e Inter-Juve spartiacque

Milan, se ti piaci troppo ti smarrisci. Ora Roma-Napoli e Inter-Juve spartiacqueNell’anticipo della 9ª giornata di Serie A, il Milan vince per 4-2 a Bologna e si porta in testa alla classifica da solo, in attesa di Roma-Napoli e Inter-Juventus. Nino Minoliti, in studio con Fabio Russo, commenta l’esito della gara dei rossoneri e presenta […]

La Redazione24

,

domenica 24 Ottobre 2021.

Milan, se ti piaci troppo ti smarrisci. Ora Roma-Napoli e Inter-Juve spartiacqueNell’anticipo della 9ª giornata di Serie A, il Milan vince per 4-2 a Bologna e si porta in testa alla classifica da solo, in attesa di Roma-Napoli e Inter-Juventus. Nino Minoliti, in studio con Fabio Russo, commenta l’esito della gara dei rossoneri e presenta le altre due sfide

