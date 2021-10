Da Dzeko al paradosso degli scontri diretti: perché l’Inter può rimontare

La Redazione24

,

lunedì 25 Ottobre 2021.

Da Dzeko al paradosso degli scontri diretti: perché l’Inter può rimontareIl calendario propone a breve Milan e Napoli, Inzaghi ha il destino nelle proprie mani. Anche quando non segnerà un gol a gara, Edin decisivo per far girare la squadra, che contro la Juve ha subito poco

