Dybala e gli altri: Allegri punta su talento e qualità per cambiare la Juve

La Redazione24

lunedì 25 Ottobre 2021.

Dybala e gli altri: Allegri punta su talento e qualità per cambiare la JuveNel finale Allegri ha puntato sull’argentino, su Chiesa ma anche sui brasiliani: superata l’emergenza, ecco la strada per non vivere solo di tenuta difensiva e andare oltre il “corto muso”

