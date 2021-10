Dzeko implacabile, Toro seduto: le due facce dell’Inter che non svolta

La Redazione24

lunedì 25 Ottobre 2021.

Dzeko implacabile, Toro seduto: le due facce dell’Inter che non svoltaEdin implacabile, già a quota 7 gol, di cui cinque nelle prime 4 in casa. Ma contro la Juve Lautaro, che non segna su azione da un mese, ha chiuso una settimana molto difficile

