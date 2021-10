Inzaghi e il rigore: “L’arbitro ha visto ed era tutto ok, poi… Due punti buttati”

Inzaghi e il rigore: "L'arbitro ha visto ed era tutto ok, poi… Due punti buttati"L'allenatore nerazzurro espulso per proteste dopo la revisione dell'episodio al Var: "Ho sbagliato a reagire in quel modo ma c'era dispiacere. Non abbiamo concesso nulla alla Juve, meritavamo di vincere"

lunedì 25 Ottobre 2021.

Inzaghi e il rigore: “L’arbitro ha visto ed era tutto ok, poi… Due punti buttati”L’allenatore nerazzurro espulso per proteste dopo la revisione dell’episodio al Var: “Ho sbagliato a reagire in quel modo ma c’era dispiacere. Non abbiamo concesso nulla alla Juve, meritavamo di vincere”

