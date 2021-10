La Juve agguanta l’Inter con un rigore nel finale: pari e vetta lontana per entrambe

La Redazione24

,

lunedì 25 Ottobre 2021.

La Juve agguanta l’Inter con un rigore nel finale: pari e vetta lontana per entrambeIl bosniaco firma il vantaggio al 17′ del primo tempo, mentre i bianconeri sono in 10 con Bernardeschi infortunato ed in attesa di cambio. L’argentino, entrato al 61′, batte Handanovic all’89’

