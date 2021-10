Campagna Nastro Rosa Lilt, il 31 ottobre a Mesoraca “maratona per la prevenzione”

Continua la sinergia istituzionale tra l’assunzione provinciale Lilt Odv di Crotone e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Mesoraca

La Redazione

Mesoraca,

martedì 26 Ottobre 2021.

Il prossimo 31 ottobre, nell’ambito delle iniziative “Lilt for Women – Campa Nastro rosa” si terrà la maratona per la prevenzione, promossa in collaborazione con la Lilt di Crotone.

“Anche quest’anno la Commissione Comunale per le Pari Opportunità di Mesoraca – hanno spiegato Giovanna Provveduto,consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità, e la presidente Commissione Pari opportunità, Candida Marrazzo – vuole offrire il suo contributo e collaborare con la LILT di Crotone, attraverso una gara di solidarietà, coinvolgendo amici, colleghi e parenti Indossando una maglietta rosa, colore della prevenzione,, con un’ offerta di 15 euro , sipartirà alle ore 9.00 dalla Villetta del Mercato per le vie del paese come forma di manifestazione a sostegno della perla lotta ai tumori al seno”. I fondi raccolti consentiranno la realizzazione di progetti concreti a sostegno della salute femminile, della prevenzione e del miglioramento delle cure oncologiche.

“La maratona per le vie del paese del comune di Mesoraca – hanno continuato Provveduto e Marrazzo -è un semplice modo per lanciare il messaggio sull’ importanza della prevenzione, di visite ed esami diagnostici e strumentali che, se eseguiti in modo preventivo, possono rallentare, bloccare l’ evolversi di malattie oncologiche. Ilsostegno della cittadinanzaè di vitale importanza. Oggi piùche mai per sostenere i progetti della LILT con più forza in un momento come questo in cui tutte le Donne in Rosa sono vulnerabili e hanno maggiormente bisogno del nostro supporto. Pertanto, invitiamo tutto a camminare insieme a noi il 31 ottobre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA